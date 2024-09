Milan, rimpianto Akturkoglu? Ecco il retroscena sull’affare saltato

Uno dei nomi più caldi in questi giorni in cui c'è la sosta per le Nazionali è senza dubbio Kerem Akturkoglu e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che lo lega al Milan. Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, l'attaccante della Turchia ha segnato una tripletta contro l'Islanda nella Lega B della Nations League 2024/2025. Tre reti che hanno riportato alla luce il nome di un calciatore di cui in realtà si parlava già tanto. Nell'ultimo periodo in Nazionale, infatti, è uno dei più in forma. E pensare che avrebbe potuto giocare in Italia piuttosto che militare nel Benfica.