Calciomercato Milan – Attaccante, Adams è il primo nome di Moncada

Calciomercato Milan: per l'attacco Adams davanti a tutti per gennaio

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, infatti, hanno messo gli occhi sul bomber nigeriano, ex dei norvegesi del Lillestrøm, il quale sembra non aver minimamente patito il salto in una squadra che milita in uno dei primi cinque campionati in Europa.