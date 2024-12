Calciomercato Milan – Akliouche nel mirino? La rivelazione di Romano

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un rumors importante: il Milan potrebbe cedere Chukwueze o Okafor a gennaio , per poi buttarsi su un giocatore molto importante sulle fasce. Uno dei nomi sarebbe Maghnes Akliouche , talento del Monaco. Secondo la rosea, servirebbe un investimento molto importante, intorno ai 30 milioni di euro . Cifre importanti per i rossoneri, specialmente a gennaio. Fabrizio Roman o, esperto di calciomercato , ha scritto su X le ultime novità sul talento francese.

"L'AS Monaco non considera la vendita di Maghnes Akliouche nella sessione di calciomercato di gennaio". Così Romano spegni le voci sul Milan e l'interesse per l'esterno a gennaio. "È un giocatore fondamentale per il Monaco - continua Romano - dopo che il suo contratto è stato prolungato ad agosto". Discorso diverso per l'estate: "Diversi top club europei stanno tenendo d'occhio Maghnes per l'estate, dato che potrebbe andarsene a luglio". Vedremo se anche il Milan farà parte di questa lista. Non basta che attendere il calciomercato.