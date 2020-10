Calciomercato Milan – Ajer sfida Ibrahimovic: il difensore è nel mirino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: AJER OSSERVATO SPECIALE

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Milan torna finalmente in Europa. Non sarà la Champions League, ma comunque l’Europa League rappresenta senza dubbio una competizione importante. Si inizia con il Celtic Glasgow, sfida dal grande fascino, visti i tanti precedenti tra le due squadre.

Uno degli uomini principali per il Celtic di Neil Lennon è sicuramente Kristoffer Ajer. Il difensore centrale è stato seguito tutta l’estate da Maldini e Massara, ma alla fine è rimasto in Scozia. Le voci mercato non l’hanno distratto evidentemente, visto che il norvegese è stato uno dei pochi a salvarsi nel derby perso sabato scorso contro i Rangers Glasgow per 2 a 0.

La curiosità? In passato Ajer era stato già vicino a giocare in Italia. Nel novembre 2014, infatti, ha sostenuto un provino per entrare nella Roma, ma le cose non andate nel migliore dei modi. A parlarne Federico Coppitelli, all’epoca allenatore della Roma Under 17. Ajer era alto, potente, migliorabile nella coordinazione – spiega il coach – .Si allenò due giorni con noi, poi disputò una partita, un tempo con la mia squadra e l’altro con la Primavera. Non so come andarono poi le cose”.

Occasione persa dunque, considerando le qualità del giocatore. Intanto in Casa Celtic l’umore non è dei migliori. Dopo il derby perso contro i Rangers, l’allenatore ha parlato di una presenza di una “talpa” all’interno dello spogliatoio. Lennon, in conferenza, ha mostrato grande ammirazione per il Milan: “Ho affrontato il club rossonero da allenatore e da giocatore – racconta -. È un grandissimo club. Ha vissuto un momento difficile, ma può succedere. Anche senza Calhanoglu è favorito: c’è Ibrahimovic“.

