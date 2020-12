Calciomercato Milan – Agostinelli: “Papu Gomez? Lo vedo bene ovunque”

Calciomercato Milan, Agostinelli su Papu Gomez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Agostinelli, allenatore di calcio, ha parlato del futuro di Papu Gomez, grande obiettivo del Milan. Ecco il suo pensiero sull'argentino ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Penso che Gomez divorzierà dall'Atalanta: il problema non è cosa è successo, in ogni grande famiglia ci sta una litigata, ma qui purtroppo non ci sono margini di riappacificazione e credo che alla fine ci rimetta molto l'Atalanta perché il Papu è il giocatore simbolo anche come prestazioni. Non posso che dar ragione però alla gestione dell'allenatore perché i risultati gli hanno dato sempre ragione. Lo vedrei bene dappertutto, anche nelle più grandi squadre europee: chi lo prende fa un grande affare, anche se ha una certa età, perché se ha lo spirito gusto oggi come oggi è uno dei più forti giocatori che ci sono in giro".