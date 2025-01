Calciomercato Milan – Aggiornamenti su Gimenez: offerta da aumentare, ore caldissime

Daniele Longo ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa per il trasferimento di Santiago Gimenez al Milan tramite il suo profilo X. Il club rossonero è in trattativa con il Feyenoord, ma per arrivare alla cifra concordata tra l’agente Pimenta e il club olandese, il Milan dovrà aumentare la sua offerta di circa 2-3 milioni di euro. Nonostante l’impatto dei sorteggi di Champions League, che non hanno influito sull’operazione, Gimenez sembra aver ricevuto una promessa dal suo attuale club, che sarebbe disposto a cederlo.