Calciomercato Milan – Contatti con l’agente di Taremi, ma il Porto fa muro

Il Milan sarebbe in diretto contatto con l'agente di Mehdi Taremi, ma il Porto continuerebbe a fare muro per la sua partenza

Uno dei reparti in cui il Milan ha maggior necessità di intervenire sarebbe l'attacco. Divock Origi ed Ante Rebic, pur rimanendo ancora in rossonero, vengono considerati ai margini del progetto da Stefano Pioli e Marco Nasti sarebbe in partenza per il prestito al Bari. In questo modo, quindi, potrebbero rimanere solamente Olivier Giroud e Lorenzo Colombo, con quest'ultimo che è nel mirino di diversi club.