Calciomercato Milan – L’agente Riso in sede per Caldara allo Spezia

Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, si è recato a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli per il passaggio del difensore allo Spezia

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, si è recato a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli per il passaggio del difensore allo Spezia. Caldara si unirà ai liguri con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro in favore degli Aquilotti. Nell'ultima stagione il centrale ha vestito la maglia del Venezia, poi retrocesso in Serie B. Il contratto di Caldara con il Milan scadrà nel 2024, ecco spiegato il perché del passaggio allo Spezia in prestito.