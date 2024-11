Uno dei nomi più interessanti del calcio brasiliano è senza dubbio Lucas Piton , che avrebbe attratto su di sé anche l'interesse del Milan . Il classe 2000, che gioca nel Vasco da Gama ma ha anche il passaporto italiano data l'origine dei suoi nonni, è un terzino sinistro di grande prospettiva, che ha messo a segno sette assist finora con la maglia del club carioca. Il fatto che abbia anche la nazionalità del Bel Paese può essere un assist non indifferente per il Diavolo qualora si volesse fare un tentativo. Le ultime notizie in questo senso arrivano da 'FussballEuropa.com'.

Calciomercato Milan - Dalla Germania: "Contatti con l'agente di Piton"

Come riferito, infatti, il Milan sarebbe in continuo contatto con l'agente di Lucas Piton per capire la fattibilità dell'operazione magari come vice Theo Hernandez. Sulle sue tracce anche la Roma, la Fiorentina e la Lazio. Non solo, perché si parla anche di cifre. Il suo contratto con il Vasco da Gama scade nel 2028 e avrebbe una clausola rescissoria di 9 milioni di euro. Da quanto si apprende, però, ci sarebbe margine di trattativa e la società brasiliana sarebbe anche disposta a scendere fino a 7,5 milioni di euro per lasciarlo partire.