Calciomercato Milan- Nicolini parla di Mychajlo Mudryk

Il Milan continua nella sua difficile missione di rinnovare il contratto di Rafael Leao . In caso di mancato accordo, potrebbe arrivare una costosa, ma necessaria cessione. In quel caso un nome che potrebbe piacere a Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe essere quello di Mychajlo Mudryk , talento dello Shakhtar Donetsk .

"Si sono interessati in tanti indirettamente a Mudryk, senza un’offerta ufficiale. Telefonate ce ne sono state tante. Credo che ad oggi le squadre italiane facciano fatica a prendere un profilo del genere, sia per quanto vale sia per la mancanza di coraggio nell’investire su un profilo così. Magari poi vendono bene Leao, capiscono che Mudryk ha un talento importante e proveranno a prenderlo". Calciomercato Milan- Possibile derby con l’Inter per un attaccante