Calciomercato Milan – Ag. Rodriguez: “Ecco perché non è andato al Napoli”

ULTIME NEWS MILAN – Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, è stato intervistato da ‘Calciomercato.com’. Ecco le sue dichiarazioni sullo svizzero e non solo:

Sull’addio al Milan: “”Ricardo aveva scelto il Milan perché lo voleva fortemente. Ama la città di Milano, in rossonero è stato molto bene. E’ un ragazzo serio, non ha mai fatto dei casini o teatro, ha sempre lavorato duramente. Io penso che per giudicare Ricardo Rodriguez bisogna focalizzarsi specialmente sulla fase difensiva e su come riesce a impostare il gioco. Capisco che nel calcio di oggi si dà un grande peso alla parte offensiva, però bisogna ricordare che è importante anche non prendere gol. Ricardo ha sempre fatto il suo dovere in campo, la scelta di andare al Psv era tutta rivolta all’Europeo e non di certo contro il Milan”.

Sul Napoli: “C’era qualcosa di verissimo. Abbiamo trattato con il Napoli, però quando si deve fare un trasferimento da una società italiana a un’altra entrano in gioco anche delle variabili. Il Napoli si trovava a pari punti in classifica con il Milan e questo ha reso il tutto ‘politicamente’ difficile. Dato che le due squadre stavano lottando per lo stesso obiettivo abbiamo dovuto rispettare la decisione del Milan”.

Sulla trattativa con il Psv: “Si il Psv era già venuto a Milano, avevamo fatto diverse riunioni a inizio gennaio. Avevamo comunicato, con molta trasparenza, al direttore sportivo John De Jong che dovevamo aspettare perché la soluzione del Napoli era interessante anche perché permetteva al ragazzo di rimanere in Italia. Anche lo stesso Fenerbahçe si era impegnato moltissimo in avanti per lui. A volte bisogna mantenere la calma, analizzare il mercato e vedere cosa succede. Alla fine il Psv non ha mai mollato, ha dato delle sicurezze a Ricardo e questa voglia ha fatto la differenza. Il ragazzo cercava un club che lo volesse a tutti i costi come ha fatto il Psv”.

Su Maldini: “Prima di tutto faccio gli auguri a Paolo per il recupero totale dal Coronavirus. Mi sono permesso di scrivergli, di fargli gli auguri quando ho appreso la notizia. Paolo è stato così gentile e mi ha risposto che era tutto ok. Ho conosciuto una persona che sa cosa vuole dire la parola rispetto, di una grande umiltà e sempre disponibile. Tu lo puoi chiamare a qualsiasi ora e trovi in lui disponibilità, magari richiamandoti qualche minuto dopo. E’ un gentleman come deve essere un professionista di un certo calibro. Per me sarebbe fondamentale continuare con lui per il Milan. Oltre a rappresentare i colori, oltre ad avere questo DNA rossonero, lui ha anche una grande credibilità. Se vuoi andare a prendere un giocatore ‘difficile’ con la sua serietà puoi riuscirci. Li aiuta anche a livello mentale e mi spiego meglio. Quando un giocatore è in difficoltà può parlare con l’allenatore e il suo staff, ma confrontarsi con lui che ha vissuto 25 anni nel Milan e ha vinto tutto, ti dà certamente una sicurezza importante. La figura di Maldini è importantissima per me”.

Su Rangnick: “Si ho avuto la fortuna di conoscere Ralf Rangnick già nella sua esperienza allo Schalke 04. E’ una persona altamente corretta, che ha una sua filosofia che vuole portare avanti sempre fino in fondo. Il calcio italiano e il suo modo di vivere è un po’ diverso rispetto a quello tedesco. Sia da parte del Milan che da parte di Rangnick ci si deve venire incontro perché sono due mentalità diverse. Quella di Rangnick è più disciplinata e severa nel gestire i giocatori. La mentalità tedesca prevede che il giocatore venga seguito 24 ore al giorno, in Italia sono più liberi. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Anche se attualmente non naviga in posizioni che gli competono, il Milan resta un top club formato da delle star del calcio che hanno certe qualità. Forse vanno gestiti con maggiore libertà rispetto a come ha fatto Rangnick sia allo Schalke 04 che al Lipsia”.

Su Omeragic: “Omeragic è un giocatore che non scopro di certo io. Il Milan era interessato, ci sono state varie comunicazioni a riguardo dal suo vecchio agente. Ha grandissima qualità, è un difensore centrale seguito non solo dal Milan ma anche dalle big europee. E’ sicuramente tra i migliori 2002 in Europa. Però bisogna fare sempre attenzione a quello che il percorso: San Siro è un campo difficilissimo per un ragazzo così giovane, la maglia del Milan è speciale. Quindi bisogna valutare se il ragazzo è già pronto per una squadra top come il Milan o se invece ha bisogno di un passaggio intermedio. Forse gli consiglierei questa seconda opzione. Il calcio italiano, a livello tattico, è tra i più impegnativi. Lo vedo bene in Bundesliga e poi magari arrivare in Italia, sarebbe una situazione interessante”.

Intanto ecco le Top News di giornata, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android