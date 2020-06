Calciomercato Milan – Ag. Porozo: “Ecco le nostre richieste”

CALCIOMERCATO MILAN – Jackson Porozo può trasferirsi in Europa. Classe 2000 (compirà 20 anni ad agosto), difensore centrale di proprietà del Santos U20 con il quale ha un contratto fino al prossimo 8 agosto 2020. Ecco le dichiarazioni, in esclusiva a calciomercato.it, del suo agente Daniel Manouchehri della ‘MMK Soccer’.

“Il suo futuro sarà presto definito. Jackson vuole giocare ad alti livelli e ha tutte le qualità per diventare un giocatore di livello mondiale. Ha bisogno di un club che offra le giuste condizioni per la sua crescita professionale e personale. Questo club può essere lo stesso Santos. o uno europeo. A breve prenderemo la decisione ragionando sulle diverse proposte arrivate sul tavolo.

Quali sono i club interessati? La risposta dell’agente di Porozo: “Non è opportuno commentare i negoziati fino alla loro chiusura. Cercheremo comunque sempre il meglio per tutte le parti in causa. Nel 2019 è stato scelto dalla Conmebol come miglior difensore centrale nel torneo sudamericano U20 – ha concluso l’agente –. È arrivato terzo nella Coppa del mondo U20 e poi debuttato in Nazionale maggiore (con l’Ecuador, ndr).

A soli 20 anni, Porozo potrebbe essere un profilo su cui poter puntare. Si tratta di un difensore centrale, alto 192 cm. Nel settembre ha fatto l’esordio con la Nazionale dell’Ecuador. Il Milan sarebbe sulle sue tracce. Ma secondo i colleghi brasiliani di Lance, oltre ai rossoneri attenzione ad Ajax e Roma. Addirittura si parla anche del Lecce. La concorrenza dunque non manca, vedremo quali saranno gli aggiornamenti futuri.

