Calciomercato Milan – Ag. Parisi: “Difficile che vada al Napoli. Ecco perchè”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, ha parlato del suo assistito, seguito anche dal Napoli

Mario Giuffredi, agente di Fabiano Parisi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Parisi, come noto, è seguito dal Napoli, ma anche dal Milan, che cerca un vice di Theo Hernandez. Ecco le dichiarazioni di Giuffredi: "Non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo, come concetto è sbagliato (Giuffredi segue anche Mario Rui, ndr). Poi dopo tutto può succedere perché magari giocando a Napoli può crescere di più, farà 16 partite e Mario Rui di più. Ma come concetto è sbagliato. Però nel calciomercato tutto può succedere".