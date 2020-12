Calciomercato Milan – Ag. Ozil: “Futuro in Italia? Perché no” / News

Calciomercato Milan, le parole dell’agente di Ozil

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Erkut Sogut, agente di Mesut Ozil, ha parlato del futuro del tedesco, in scadenza con l’Arsenal nel 2021. e dichiarazioni a microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Ci sono tanti club interessati nel prenderlo. Questo non è mai cambiato ma non è cambiata neanche la sua volontà di onorare il suo contratto e giocare ancora. È un uomo di parola, leale, e la lealtà è dura da trovare in questi tempi”.

Se è possibile il suo arrivo in Serie A. Magari nella Juventus, nell’Inter o nel Milan…

“Magari un giorno, why not? La Serie A una grande lega e sono certo che queste squadre potrebbero beneficiare delle capacità di Ozil. E’ un numero 10 puro, tanti club italiani giocano con un calciatore in quel ruolo. Però, ribadisco: si sta concentrando totalmente sui suoi allenamenti col club e a casa, sulla beneficienza e sui suoi business fuori dal campo. Non sta pensando ad altre società se non a quella con cui è adesso sotto contratto”.

Calciomercato Milan – Maldini, super acquisto in casa Lazio? I dettagli >>>