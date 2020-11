Calciomercato Milan – Ag. Mandzukic: “Sta aspettando l’occasione giusta”

MILAN NEWS – Ivan Cjetkovic, procuratore di Mario Mandzukic, ha parlato del futuro del suo assistito. Il croato è stato accostato in passato al Milan.

"Dell'addio alla Juve non parlerò, Mario non vuole e probabilmente ha ragione. Adesso si allena e lo fa seriamente, come sempre del resto. E' perfettamente in forma. Sta aspettando l'opzione giusta, la squadra che lo vuole veramente e che crede veramente in lui. Qualche offerta è arrivata ma non sentiva la totale convinzione di chi lo stava cercando. Per me lui è nato per giocare in Premier ma non c'è stata ancora la situazione giusta. E' pronto al 200% e non ha bisogno di allenarsi per recuperare la forma".