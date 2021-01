Calciomercato Milan – Ag. Locatelli: “Non penso voglia tornare”

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nonostante il Milan stia volando, c’è comunque chi guarda indietro ha dei rimpianti. In particolare, il rimpianto si chiama Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 che al Sassuolo è improvvisamente esploso. Ceduto a titolo definitivo, oggi è uno dei giocatori più importanti in Serie A e il suo valore è schizzato alle stelle: 35 milioni la sua valutazione. Il suo agente, Stefano Castelnuovo, intervistato da Tuttosport ha parlato anche della possibilità che Locatelli torni al Milan, ma lo ha fatto così: “Il Sassuolo ha creduto subito in Manuel, era ciò che ci voleva dopo la chiusura anticipata dell’esperienza al Milan. Sarà sempre grato alla società, ma credo che Manuel preferisca un’esperienza diversa, Italia o estero non fa differenza. Non mi stupirebbe se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo. L’anno scorso c’è stata una trattativa ma non è andata a buon fine. Con la Juve è ancora tutto aperto, magari andrà meglio la prossima estate”.

