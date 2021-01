Calciomercato Milan – Ag. Iago: “Sembra Cafu. Sul prezzo…” | News

Parla l’agente di Iago. Le novità sul calciomercato del Milan

Novità per quanto concerne il calciomercato del Milan. In questi minuti ha parlato Marcelo Robalinho, agente di Iago, terzino dell’Augsburg seguito dal club rossonero. Ecco cosa ha detto: “Chi è Iago? E’ molto veloce, fisico, che può portare a una squadra possibilità importanti di uscita con rapidità. Per il calcio moderno, è un giocatore pronto per i livelli importanti. Per come corre per i 90 minuti sembra Cafu“.

Sull’avventura in Bundesliga: “L’avventura è iniziata in Germania, il primo anno non è mai facile per adattarsi ma adesso gioca con continuità, lo sta facendo bene e credo che crescerà ancora”.

Sull'interesse da parte del Milan: "Non posso parlare di club e società nello specifico. Posso dire che il direttivo dell'Augsburg è felice di Iago e per fare un trasferimento, hanno in testa una cifra importante".