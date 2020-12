Calciomercato Milan – Ag. Gomez: “Il Papu è un uomo vero. Sul futuro…”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Terremoto Papu Gomez in casa Atalanta. Nella giornata di ieri, infatti, l’argentino ha pubblicato una stories sul proprio account ufficiale Instagram in cui ha di fatto annunciato il suo addio alla Dea. Ecco cosa ha scritto: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Da segnalare anche le parole di Giuseppe Riso, procuratore di Gomez, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il Papu è il capitano dell’Atalanta ed è un uomo vero. Il Napoli? Adesso è presto per parlare di mercato e con i se e i ma non mi piace parlare”. Ieri però c’è stato un summit importante: se la frattura non verrà ricomposta, Gomez spera di avere il via libera da parte della famiglia Percassi e andare via gratuitamente”. Intanto ecco la probabile formazione rossonera in vista della partita di domani contro il Genoa. VAI ALLA NOTIZIA>>>