Calciomercato Milan – Ag.Cuenca: “Stiamo finendo con i documenti”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Hugo Cuenca è vicino al club rossonero. Ad annunciarlo è il suo agente Renato Bittar

Il Milan è molto vicino a Hugo Cuenca. Classe 2005, il trequartista può giocare anche come esterno offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trasferirsi in Italia per 500mila euro più bonus al compimento della maggiore età. A parlare del futuro di Cuenca ci ha pensato Renato Bittar, suo agente, dalla radio paraguaiana “Versus”. Ecco cosa ha detto: "Stiamo finendo con i documenti, siamo a buon punto". Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>