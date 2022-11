Calciomercato Milan – Adli sempre in bilico: si riflette

Yacine Adli è un calciatore che nel Milan ha fatto fatica ad inserirsi: la sua partenza nel prossimo calciomercato resta possibile

Emiliano Guadagnoli

Il Milan potrà contare su molti calciatori che non partiranno per il prossimo Mondiale. Una buona occasione per Stefano Pioli, di testare e di provare qualcosa di nuovo.

Calciomercato Milan, Adli sempre in bilico — Il Milan ha comprato molti calciatori in estate, che hanno avuto poco minutaggio. Uno di questi è Yacine Adli: il centrocampista sta faticando tantissimo ad entrare nel meccanismi di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo potrebbe dipendere sia dalla folta concorrenza, sia dal ruolo, non ancora ben identificato del francese. Per lui di spazio ce ne sarebbe davvero poco. Per questo motivo la dirigenza rossonera riflette.

Come riportato dal quotidiano, infatti, Yacine Adli interesserebbe sia alla Sampdoria, ma anche all'estero: il francese avrebbe estimatori in Francia, ma anche un Germania. Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero parlare con il procuratore Moussa Sissoko, con il quale c'è già un discorso aperto per il rinnovo di Ismael Bennacer.