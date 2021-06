Calciomercato Milan – Adli, si aspetta la risposta del Tolosa | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero aspetta la risposta da parte del Tolosa per il talento Adli

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto su Adli. Il Milan sta aspettando una risposta da parte del Tolosa per l'offerta arrivata nei giorni scorsi. Maldini e Massara, per prendere il giovane talento, hanno presentato una proposta da 7 milioni di euro complessivi (5 milioni più due di bonus) alla squadra francese. Vedremo nelle prossime ore se verrà accettato o meno. Milan, Calhanoglu è spalle al muro. Contatti costanti con Pioli