Calciomercato Milan – Adli sempre nel mirino: affare di fine agosto?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, classe 2000 del Bordeaux, potrebbe arrivare per rinforzare il centrocampo rossonero

Il Milan è in trattativa con il Bordeaux per portare Yacine Adli, classe 2000, in rossonero in questo calciomercato estivo. E sebbene il Diavolo stia stringendo molto i tempi, in questi giorni, per arrivare a Tiémoué Bakayoko, il ritorno del giocatore del Chelsea in rossonero non chiuderebbe le porte ad un approdo di Adli a Milano.