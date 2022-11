Calciomercato Milan – Voci su Adli: interesse della Sampdoria

Uno dei calciatori che al momento ha faticato ad inserirsi è Yacine Adli . Il centrocampista francese ha brillato in estate, per poi giocare pochissimo in questa prima parte di stagione.

Il suo ambientamento rallentato al Milan potrebbe far virare i rossoneri a un prestito nella prossima sessione di calciomercato . Questo potrebbe essere molto utile, per dare minuti importanti al centrocampista.

I blucerchiati potrebbero essere la destinazione perfetta per il francese: seconda parte di stagione in prestito per giocare e ambientarsi alla Serie A, per poi tornare pronto e arruolabile alla corte di Stefano Pioli. Il Milan ha sempre speso parole importanti per Adli.