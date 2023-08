Calciomercato Milan – La Salernitana si interessa ad Adli: lo vuole Sousa

Non sono solo le grandi squadre di Serie A a continuare una compravendita di giocatori atta a migliorare la rosa bensì anche le società meno blasonate stanno trovando il proprio spazio in questo infinito palcoscenico. Tra le società che sta provando a tenere testa al calciomercato delle concorrenti è la Salernitana che starebbe cercando dei rinforzi sul calciomercato in casa del Milan e l'ultimo nome è quello di Yacine Adli .

Calciomercato Milan, la Salernitana su Adli. Si può fare!

Oltre alle innumerevoli trattative intavolate dal duo Furlani-Moncada ora ne arrivano altre a Milanello. Infatti, i granata starebbero seguendo il giocatore da vicino per fare un'offerta da inviare alla dirigenza rossonera. Adli è un giocatore dalle qualità indubbie ma che non è riuscito a trovare spazi da quando ha indossato la casacca del Milan. Proprio per questo motivo il francese potrebbe cambiare aria e dirigersi in una squadra dove potrebbe mettersi in luce e acquisire sempre maggior minutaggio in campo.