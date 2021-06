Calciomercato Milan – Adli riflette: lo vuole anche il Marsiglia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: offerta rossonera per Amine Adli, ma c'è ansia sulla riuscita dell'affare. Temibile concorrenza

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vorrebbe piazzare il colpo Amine Adli . Il calciatore, classe 2000, è stato giudicato miglior giocatore della Ligue 2 francese nell'ultima stagione. Con 8 gol e 8 assist si è messo molto in evidenza con la maglia del Tolosa , attirando, dunque, le attenzioni del Diavolo.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan è ottimista di poter mettere le mani su Adli, anche se il ragazzo è conteso dall' Olympique Marsiglia . I due club, Milan e OM , aspettano di conoscere quale sarà la decisione del calciatore, che si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sulle due proposte.

Il Milan, però, non dovrà sottovalutare l'ostacolo OM per Adli. Il ragazzo, da piccolo, tifava proprio per l'Olympique Marsiglia. Questo potrebbe essere un fattore decisivo nella sua decisione.