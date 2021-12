Calciomercato Milan – Adli potrebbe arrivare a gennaio ad una condizione

Secondo le ultime indiscrezioni, Yacine Adli potrebbe arrivare al Milan già nella finestra invernale di calciomercato

Arrivato al Milan in estate, Yacine Adli è stato girato subito in prestito al Bordeaux per dodici mesi per ottenere un importante sconto sul prezzo del cartellino. Con i girondini, quest'anno ha disputato 16 partite di campionato segnando un gol, fornendo cinque assist e disputando grandi partite. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', potrebbe esserci la possibilità di vedere Adli al Milan già nel mercato di gennaio.

L'idea, inizialmente, era legata ad un'eventuale cessione di Franck Kessié proprio durante questo inverno. Il centrocampista ivoriano, però, non avrebbe intenzione di lasciare i rossoneri a campionato in corso. Dunque, Adli potrebbe vestire la casacca del Diavolo ad una condizione. Stefano Pioli, come ben si sa, non avrà a disposizione tra gennaio e febbraio sia Bennacer che lo stesso Kessié, entrambi impegnati in Coppa d'Africa. Ciò potrebbe far accelerare il ritorno alla base del francese, il tutto con un piccolo indennizzo economico da versare nelle casse del Bordeaux. Milan, le top news di oggi: novità sulle condizioni di Kjaer e non solo.