Calciomercato Milan – Adli e Lazetic in uscita: Cremonese alla finestra

Era l'uomo più atteso e continua ad esserlo. Yacine Adli , dal suo arrivo al Milan , ha giocato con il contagocce dopo aver disputato un ottimo pre campionato stupendo tutti i tifosi rossoneri. La realtà, invece, dice che l'ex Bordeaux ha disputato una sola gara dal primo minuto e potrebbe addirittura lasciare il club a gennaio. Il Milan, infatti, potrebbe lasciarlo partire in prestito, magari cedendolo temporaneamente ad un club del campionato di Serie A per prendere sempre più confidenza con il calcio italiano.

Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', Adli è nel mirino della Sampdoria ma anche la Cremonese sarebbe interessata al francese. Non solo: i grigiorossi avrebbero manifestato apprezzamenti anche nei confronti del giovane attaccante Marko Lazetic, calciatore che sta facendo bene nella primavera del Milan. Di vitale importanza sarà la volontà dei due calciatori di trasferirsi o meno in una squadra che lotta per la salvezza. Vedremo, dunque, quale sarà il destino dei due rossoneri.