Calciomercato Milan – Adli, incontro con l’agente del calciatore | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: è in corso un incontro tra l'agente di Yacine Adli e la dirigenza rossonera. Le novità

Novità importanti relative al calciomercato del Milan. Come viene riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio è in corso un incontro a Casa Milan tra l'agente di Yacine Adli e la dirigenza rossonera. Continua dunque la trattativa per arrivare al calciatore del Bordeaux. Maldini e Massara sembrerebbero disposti a spendere circa 10 milioni di euro per arrivare al classe 2000. Staremo a vedere, ma il Milan, oltre a Bakayoko, potrebbe quindi prendere anche Adli. Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>