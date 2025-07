Calciomercato Milan: Adli in uscita, due club di Serie A su di lui

Gli uomini mercato del Milan si stanno muovendo tanto sul calciomercato in entrata. La squadra di Allegri necessita ancora di alcuni innesti in zone mirate del campo. Contemporaneamente, però, bisogna ragionare anche sui tanti esuberi da smaltire. Molti giocatori, infatti, sono fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Per loro bisogna cercare possibili soluzioni sul mercato.

Calciomercato Milan, Adli verso l'addio

Il reparto di centrocampo, in particolare, è il più affollato numericamente. Ai giocatori della rosa della passata stagione va tolto Reijnders, ceduto al City, ma vanno aggiunti Ricci, Modric, Bennacer, Adli e Pobega. Questi ultimi tre sono in uscita. Se l'ultimo è in procinto di tornare al Bologna tramite un'operazione in prestito con obbligo di riscatto, la situazione degli altri due, invece, è meno chiara.