Calciomercato Milan – Adli in uscita? Ecco i club interessati

Adli sembrerebbe il maggior indiziato a lasciare il Milan. I rossoneri avevano acquistato il francese il 31 agosto 2021 dal Bordeaux. Verso il classe 2000 c'erano molte aspettative, anche perché aveva disputato un ottimo campionato in Ligue 1, nonostante la retrocessione del suo club.

Col Diavolo invece giocherà col contagocce e non riuscirà mai a lasciare il segno e disputerà appena 6 gare in Serie A. Il centrocampista è dotato di un'ottima visione di gioco e può essere impiegato da regista, mezz'ala e trequartista. Il ventenne è abile pure nel tiro dalla distanza e nel dribbling.