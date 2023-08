Calciomercato Milan – Adli ancora in partenza, ma…

Il Milan ha cambiato la dirigenza e ha anche cambiato le proprie strategie sul calciomercato. La coppia formata da Moncada e Furlani ha messo in piedi una campagna estiva da 8 colpi. Non solo entrata, anche in uscita ci sarà ulteriore lavoro. I rossoneri hanno già ceduto due pezzi (Rebic e Messsias), ma c'è ancora da fare. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fa il punto proprio sul mercato delle cessioni del Milan, con Yacine Adli che potrebbe partire.

Calciomercato Milan, Adli ancora in partenza

A inizio agosto, si legge, per Yacine si parlava di Ajax. I suoi agenti si guardavano intorno e intanto facevano filtrare. Dal calciomercato, al momento, non sarebbe successo nulla di significativo. Di base l'idea del club rossonero non sarebbe mutata: Adli sarebbe comunque sul mercato. Il centrocampista, però, potrebbe anche restare come vice-Krunic (se il bosniaco dovesse rimanere al Milan). L'estate 2023 ha visto Yacine prendere parte a cinque amichevoli (due da titolare, contro Trento e Novara), per un totale di 234 minuti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Obiettivo Pellegrino. Si paga la clausola?