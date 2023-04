Calciomercato Milan – Il futuro di Adli e Dest: lontani da Milano?

Calciomercato Milan, Adli e Dest in partenza?

Ci sono dei giocatori, si legge, che non resteranno in rossonero come Yacine Adli, che probabilmente verrà ceduto in prestito per accumulare quel minutaggio che fino ad oggi non ha avuto. Invece Sergiño Dest non verrà confermato e tornerà al Barcellona. Per questo il Milan, potrebbe anche andare alla ricerca dei possibili sostituti dei due partenti. I rossoneri potrebbero cambiare molti pezzi nel calciomercato estivo. LEGGI ANCHE: Milan, Leao stella assoluta e decisivo in Champions: manca solo il rinnovo