Calciomercato Milan – Adli, acquisto in dirittura d’arrivo: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, centrocampista classe 2000 del Bordeaux, rinforzerà il settore mediano dei rossoneri

Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase più calda. In dirittura d'arrivo l'acquisto di Yacine Adli dal Bordeaux. Ne hanno parlato tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. In particolare, 'Tuttosport' ha sottolineato come i 'Girondins' abbiano ritenuti congrui i 10 milioni di euro offerti dai rossoneri per il loro talento, classe 2000, e come siano in procinto di autorizzare la partenza del giocatore per Milano, dove sosterrà le visite mediche per il Diavolo.