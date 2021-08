Calciomercato Milan – Addio Vlasic: ufficiale la cessione al West Ham

Nikola Vlasic, ex obiettivo di calciomercato del Milan, ha lasciato il CSKA Mosca per vestire la maglia del West Ham in Premier League

Daniele Triolo

Nikola Vlasic, ex obiettivo di calciomercato del Milan, ha lasciato ufficialmente il CSKA Mosca per il West Ham. Lo hanno comunicato ambedue le società interessate.

Questo il comunicato ufficiale del CSKA Mosca per l'addio al croato, classe 1997: "Nikola Vlasic ha firmato un contratto con il West Ham, che giocherà in Europa League nella stagione 2021-2022. Nikola si è unito ai rossoblu nell'agosto 2018. Ha giocato 108 partite per il CSKA Mosca, in cui ha segnato 33 gol, incluso quello vittorioso contro il Real Madrid a Luzhniki (1:0). Ringraziamo Nikola per le tre stagioni trascorse al CSKA e ti auguriamo successo nella tua futura carriera!".

"Terrò i tifosi e il club nel mio cuore - ha detto Vlasic al sito web ufficiale del club russo - . Mille grazie ai tifosi che sono sempre stati di supporto ad ogni partita in trasferta, anche durante i tempi difficili della pandemia. Quando i fan hanno cantato il mio nome, mi è venuta la pelle d'oca!".

"Nikola si è innamorato dei cuori rossi e blu e ci ha mostrato un pezzo di magia del calcio. E questi momenti emozionanti rimarranno con noi, qualunque cosa accada. Grazie, Nix!" ha salutato, infine, il CSKA il suo ormai ex atleta.