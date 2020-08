Calciomercato Milan – Addio Robinson: ufficiale il trasferimento al Fulham

Addio al Wigan definitivo questa volta, soprattutto dopo la retrocessione in League one. Nuova avventura in Premier League per l’esterno sinistro statunitense. Il Milan aveva pensato concretamente a Robinson a gennaio scorso come vice-Theo Hernandez. Ed era stato accostato ai rossoneri anche nel corso di questa “strana” estate di mercato.

L’addio al Wigan con un messaggio social: “Prima di tutto, non posso ringraziare tutte le persone coinvolte nel Wigan per i 2 anni che ho trascorso lì. Non solo mi sono goduto ogni secondo in campo, ma ancora più importante questa squadra mi ha fatto superare alcuni momenti molto difficili della mia carriera e mi ha aiutato a diventare quello che sono ora. Non potrei chiedere un gruppo migliore di compagni di squadra, staff o tifosi, e anche se è un peccato come sia finita la scorsa stagione, spero davvero che il club torni al suo posto. Grazie!”.

