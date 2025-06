"Chelsea, Bayern Monaco e Milan hanno mostrato interesse per il portiere della Roma Mile Svilar. Maignan piace a Maresca, ma Chelsea non convinto di prendere un trentenne in un ruolo dove hanno già 8 elementi sotto contratto. Preferirebbero spendere su un giovane. Se la Roma lo accontenta, per me rinnova. Però devono alzare offerta, visto che Svilar ha fatto 16 clean sheet".