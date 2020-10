Calciomercato Milan – Addio Laxalt. Anzi, a presto …

Calciomercato Milan: ceduto Laxalt, sarà avversario in Europa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri sera il Milan ha ufficializzato la cessione di Diego Laxalt al Celtic. Il calciatore uruguaiano, classe 1993, si è trasferito nella squadra cattolica di Glasgow con la formula del prestito secco. Nuovo addio, dunque, per Laxalt alla maglia rossonera dopo quello della scorsa estate, quando era passato al Torino salvo poi rientrare in organico a gennaio. Stefano Pioli, tecnico rossonero, non l’ha mai utilizzato in queste prime sei gare della stagione tra Serie A ed Europa League: dunque, alla fine, Laxalt ha deciso di andare via. Il Celtic l’ha spuntata sul Betis, altra società interessata al mancino sudamericano. Arrivato nell’estate 2018 dal Genoa per quasi 15 milioni di euro (operazione ‘compensata’ dal contestuale passaggio di Gianluca Lapadula in rossoblu per 11, n.d.r.), Laxalt al Milan non ha trovato mai né fortuna e né continuità. Le cercherà in Scozia dove lo hanno accolto alla grande. Il Milan, però, come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, resta nel suo destino. Già, perché Milan e Celtic si sfideranno nel Gruppo H di Europa League in questa stagione. Il 22 ottobre prossimo l’andata al ‘Celtic Park‘, mentre il 3 dicembre Laxalt tornerà a San Siro da avversario. Con la sua cessione, il Diavolo ha risparmiato 3 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. È rimasta, però, una falla scoperta: in organico, adesso, il Milan non ha un vice Theo Hernández di ruolo. Può soltanto ‘adattare’ sul versante sinistro Davide Calabria o Diogo Dalot. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>