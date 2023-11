Calciomercato Milan – Attaccante, pro e contro sugli obiettivi rossoneri

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, nella sessione di calciomercato di gennaio, prenderà un nuovo attaccante. Questo perché, ad oggi, Noah Okafor ha dato più garanzie come esterno a sinistra che da prima punta e perché Luka Jović, finora, si è dimostrato una scelta che non ha pagato. Olivier Giroud, artefice del suo miglior avvio di stagione da quando veste la maglia del Milan va preservato. Pertanto, con il nuovo anno, il club di Via Aldo Rossi vuole affiancargli un profilo che possa alternarsi con lui senza, però, che la squadra perda di efficacia quando Giroud tirerà il fiato per conservare lucidità sotto porta.