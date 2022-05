Calciomercato Milan – Adama Traoré è il nome nuovo per l’out di destra

Nel futuro Milan della prossima stagione potrebbe esserci Adama Traoré, vera e propria occasione di calciomercato dal Barcellona

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan per la prossima stagione è quello di migliorare la qualità presente sulla fascia di destra.

Le prestazioni altalenanti di Alexis Saelemaekers e di Junior Messias hanno convinto la dirigenza a puntare su altri nomi per il prossimo campionato.

E, fra i nomi più interessanti, ci sarebbe quello di Adama Traoré , attaccante del Barcellona in prestito dal Wolverhampton classe 1996.

Il Milan non vorrebbe andare oltre i 20, ma potrebbe inserire dei bonus per facilitare la trattativa. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>