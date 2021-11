Calciomercato Milan – Ad un passo la chiusura per il giovane Hugo Cuenca

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe vicino all'acquisto del giovane talento Hugo Cuenca

Confermate le indiscrezioni riportate pochi giorni fa da Nicolò Schira. Secondo l'esperto di mercato, il Milan ha trovato l'accordo con il Deportivo Capiatà per acquistare il giovane Hugo Cuenca. Si tratta di un difensore classe 2005 e potrebbe aggregarsi nella primavera rossonera già nella prossima finestra di mercato. I costi dell'operazione si aggirano intorno ai 500mila euro e in Paraguay è considerato un talento pronto a diventare un vero e proprio top. Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.