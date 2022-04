Calciomercato Milan – Acerbi potrebbe prendere il posto di Romagnoli

Con l'addio di Alessio Romagnoli, il Milan potrebbe puntare su Francesco Acerbi nella prossima sessione di calciomercato

Grandi manovre di calciomercato in casa Milan, dove uno dei reparti che subirà tante modifiche sarà quello arretrato. Come riporta calciomercato.it, i rossoneri molto probabilmente saluteranno a fine stagione AlessioRomagnoli, in scadenza di contratto e sempre più vicino alla Lazio.