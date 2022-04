Calciomercato Milan – Acerbi può salutare la Lazio: ecco il prezzo

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, potrebbe essere uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo: anche il Milan è alla finestra

Il sempre più possibile arrivo di Alessio Romagnoli in casa Lazio spinge, in ottica calciomercato, Francesco Acerbi sempre più lontano da Roma, con il Milan interessato.

Come riporta il noto quotidiano Corriere dello Sport, il centrale ex Sassuolo non avrebbe chiesto la cessione. Si tratterebbe di una scelta tecnica di Maurizio Sarri, visto che anche Romagnoli è un centrale mancino.