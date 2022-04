Calciomercato Milan – Acerbi in rotta con la Lazio: ecco la situazione

Il futuro di Francesco Acerbi sarà lontano dalla Lazio: il Milan osserva e potrebbe chiudere all'apertura del calciomercato

La risata isterica palesata dopo la rete di SandroTonali in pieno recupero non è piaciuta ai tifosi biancocelesti, e l'ex centrale del Sassuolo ormai vive le ultime gare da separato in casa.