Calciomercato Milan – Accordo raggiunto con il Valencia per Musah

Finalmente sembra essere stata raggiunta l'intesa tra Milan e Valencia per l'arrivo di Yunus Musah in rossonero

Dopo i sette colpi ufficializzati dal Milan in queste prime settimane di calciomercato estivo, si avvicina anche l'ottavo innesto dei rossoneri. Yunus Musah sembra ormai essere vicinissimo al Diavolo, come mai lo era stato nelle scorse settimane, anche perché i dialoghi con il Valencia sembrano essere andati a buon fine.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo 'Twitter', sarebbe stata raggiunta definitivamente l'intesa per Yunus Musah. Lo statunitense dovrebbe arrivare in Italia all'inizio della prossima settimana. Al Valencia una cifra di circa 20 milioni di euro, bonus inclusi. Arrivo previsto per martedì e visite mediche per mercoledì.