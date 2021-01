Calciomercato Milan – Accordo raggiunto con il Parma per Musacchio

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Musacchio al Parma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Milan attivo non solo in entrata ma anche in uscita. Con l’acquisto di Tomori si riducono ulteriormente gli spazi per Mateo Musacchio, che non rientra più nei piani della società rossonera.

Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira, Milan e Parma avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Musacchio alla corte di D'Aversa. Il difensore sta riflettendo in queste ore sul suo futuro: per il momento l'argentino sembra voler tornare in Spagna, magari al Villarreal.