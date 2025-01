Sono ore molto calde per quanto riguarda il calciomercato invernale del Milan, che avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Feyenoord per Santiago Gimenez. I rossoneri, infatti, da diverso tempo sono a caccia di un attaccante centrale che possa garantire una certa continuità a livello realizzativo. Una necessità che si è fatta ancora più impellente dopo che si è arrivati ad una quadra per la cessione di Alvaro Morata al Galatasaray. Da tempo il preferito era il centravanti messicano, per cui è arrivata una netta accelerata proprio in tempi recenti.