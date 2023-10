Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Accordo ad un passo per Miranda”

Dalla Spagna giungono indiscrezioni secondo cui il Milan sarebbe ad un passo dal trovare un accordo per Juan Miranda del Betis Siviglia

Già nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan aveva provato a prendere Juan Miranda , ma il Betis Siviglia non aveva accettato. I rossoneri, infatti, avrebbero proposto uno scambio con Alexis Saelemaekers , che pur piaceva al club iberico. Inoltre l'intenzione della società spagnola sarebbe stata quella di provare a convincere il proprio terzino a prolungare il contratto in scadenza a luglio 2024.

Calciomercato Milan, Juan Miranda sempre più vicino

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, sul proprio profilo 'X', il Milan sarebbe vicino a trovare un accordo per ingaggiare Juan Miranda con un contratto di 5 anni. L'intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di fare un'offerta più bassa in modo da convincere il Betis Siviglia a farlo partire già nel corso del calciomercato di gennaio. LEGGI ANCHE: Cassano attacca Calabria: "Non è Maldini, eviti di parlare" >>>