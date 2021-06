Calciomercato Milan – Accordo di massima con Giroud: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud potrebbe rinforzare il reparto d'attacco della squadra di Stefano Pioli. Ma a zero

Olivier Giroud è uno dei principali obiettivi del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Nonostante il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022 esercitato unilateralmente dal Chelsea, gli agenti dell'attaccante francese sono al lavoro per portare l'ex Arsenal e Montpellier in rossonero.