Calciomercato Milan – Accordo definito per Chukwueze: l’arrivo in Italia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe definito l'accordo con il Villarreal per Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano arriverà in rossonero attraverso un acquisto a titolo definito di circa 20 milioni di euro più vari bonus legati a prestazioni individuali con un contratto fino al 2028. A mancare sarebbero solo i permessi che servono per il giocatore in quanto extracomunitario.