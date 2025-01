Calciomercato Milan, accordo con Santiago Gimenez. Ecco cosa manca

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera continua con il suo lavoro per dare a Sergio Conceicao i rinforzi importanti per il suo Diavolo. Il primo obiettivo dei rossoneri sembrerebbe essere la punta, con il nome di Santiago Gimenez in cima alla lista delle preferenze del Milan. Non sarà facile viste le pretese e la posizione del Feyenoord. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez in pressing sul Feyenoord: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky, il Milan avrebbe l'accordo con Santiago Gimenez. Il problema resterebbe trovare l'accordo con il Feyenoord, che sarebbe fermo sulla sua convinzione di non cedere i suoi big durante il calciomercato di gennaio. Il giocatore messicano sarebbe in pressing sui dirigenti olandesi per convincerli a farlo partire. Una situazione non facile per il Diavolo, visto che il club olandese è un osso durissimo. Vedremo se Santiago Gimenez sarà il colpo del calciomercato del Milan.